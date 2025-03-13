الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

ديشامب يحسم الجدل حول سحب شارة قيادة منتخب فرنسا من مبابي

كيليان مبابي، فيتو
كيليان مبابي، فيتو

حسم ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الجدل المثار حول تجريد كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، من شارة قيادة الديوك بعد غيابه عن آخر معسكرين في العام الماضي.

ديشامب يؤكد منح شارة قيادة منتخب فرنسا إلى مبابي

قال ديشامب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس على هامش الإعلان عن قائمة الديوك لمباراتي كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية: "مبابي سيكون قائدا للفريق".

وأضاف: "لقد تحدثت مع كيليان، وأكدت له أنه سيكون قائدا، وليس من عادتي الخوض في تفاصيل المناقشات مع اللاعبين".

وواصل: "اللاعبون يقدرون الالتزامات الإعلامية بشأن ظهورهم في المؤتمرات الصحفية، ولكن لست أنا أو المدير الإعلامي للمنتخب هو من يرفض المقابلات الصحفية بل اللاعبون".

واستطرد ديديه ديشامب: "مبابي يحاول الالتزام بظهوره في المؤتمرات الصحفية حتى لو لم يكن يتحدث كثيرا في وسائل الإعلام".

وأتم: "الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وقد تكون هناك مخاطر في بعض الأسئلة والمواضيع، ومبابي يدرك ذلك تماما، وسيكون مهتما بحضور المؤتمرين المقبلين".

عودة مبابي لقائمة منتخب فرنسا بعد غيابه عن آخر معسكرين 

وغاب مبابي عن آخر معسكرين للديوك في أكتوبر ونوفمبر 2024 بداعي عدم الجاهزية البدنية، والرغبة في التركيز بشكل أكبر والاندماج مع فريقه الجديد ريال مدريد.
 

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