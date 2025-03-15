السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يسعى لتسجيل الانتصار رقم 11 أمام سموحة أحمد سامي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

تستعرض فيتو تاريخ مواجهات مدربا الزمالك وسموحة 

  • جوزيه بيسيرو يقود الزمالك ضد سموحة لأول مرة
  • أحمد سامي مدرب سموحة واجه الزمالك 13 مرة من قبل، فاز الزمالك 10 مرات وتعادل مرة واحدة وانهزم مرتين، وسجل الزمالك 28 هدف مقابل 12 للفريق السكندري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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