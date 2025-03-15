الأفضلية للأبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل لقاء الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

تستعرض فيتو في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة.

مواجهات الفريقين في كل البطولات

لعب الفريقين 29 مباراة

فاز الزمالك 16 مرة وتعادل 8 مرات وانهزم 5 مرات

سجل الزمالك 41 هدف مقابل 22

هداف الزمالك أحمد مصطفى زيزو (5 أهداف) وهداف سموحة حسام حسن (4 أهداف)

أكبر فوز للزمالك 5-1 في الدور الأول (مصطفى شلبي وزيزو وأوباما وشيكابالا وسيف الجزيري)

وأكبر فوز لسموحة 3-0 موسم 2017-2018 (محمد حمدي ومحمود عبد العزيز وباتريك مالو)

مواجهات الفريقين في كأس مصر

لعب الفريقين 4 مباريات

فاز الزمالك مرتين وتعادل مرتين قبل التفوق بضربات الترجيح

سجل الزمالك 4واستقبلهدفين

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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