زيت الزيتون، يحميك من الزهايمر والخرف ويحارب التجاعيد ويقوي الشعر

يُعد زيت الزيتون من أقدم وأشهر أنواع الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، سواء في الطعام أو الطب أو التجميل.



وقد حظي زيت الزيتون بمكانة خاصة في العديد من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية، ويُعرف اليوم بكونه من الزيوت الأساسية في النظام الغذائي المتوسطي الذي يعتبر من أكثر الأنظمة الصحية في العالم.





زيت الزيتون يتميز بتركيبته الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا صحيًا متعدد الفوائد.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن زيت الزيتون كنز طبيعي متكامل يجمع بين الصحة والجمال، ويوفر للجسم مجموعة كبيرة من الفوائد التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.



وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية أهم فوائد زيت الزيتون لصحة الجسم.



أولًا: الفوائد الصحية لزيت الزيتون



زيت الزيتون

1. تعزيز صحة القلب والشرايين:

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول زيت الزيتون بانتظام يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL). ويعمل على تحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساهم في منع تراكم الدهون على جدران الشرايين، مما يحافظ على مرونتها ويمنع تصلبها.

2. مكافحة الالتهابات:

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية مثل "أوليكانثال" (Oleocanthal) الذي يمتلك خصائص مشابهة للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين. لذلك، يساعد زيت الزيتون في التقليل من التهابات الجسم، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل وأمراض المناعة الذاتية.

3. الوقاية من السرطان:

تشير أبحاث علمية إلى أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون تساهم في مكافحة تكون الخلايا السرطانية، خصوصًا سرطان الثدي والقولون. ويرجع ذلك إلى قدرة هذه المواد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتحورها.

4. دعم صحة الدماغ:

أثبتت الدراسات أن تناول زيت الزيتون، خاصة البكر الممتاز، يرتبط بتحسين وظائف الدماغ والذاكرة، كما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر والخرف. ويرجع هذا التأثير إلى احتواء الزيت على دهون صحية تدعم بناء أغشية الخلايا العصبية وتحسن التواصل العصبي.

5. تحسين عملية الهضم:

يساعد زيت الزيتون في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم. كما يعمل كملين طبيعي، حيث يخفف من حالات الإمساك ويحسن حركة الأمعاء. كما أنه يساهم في حماية المعدة من الحموضة والقرحة.

ثانيًا: الفوائد التجميلية لزيت الزيتون



1. العناية بالبشرة:

زيت الزيتون غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، مما يجعله فعالًا في ترطيب البشرة ومحاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يستخدم زيت الزيتون لعلاج جفاف الجلد وتشققات الشفاه، ويمكن وضعه كقناع مغذٍ للبشرة الجافة.

2. تعزيز صحة الشعر:

يُستخدم زيت الزيتون منذ القدم في تغذية الشعر وتقويته. فهو يمنح الشعر لمعانًا ونعومة، ويقلل من تساقطه وتقصفه. كما يساعد في ترطيب فروة الرأس والتقليل من القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

زيت الزيتون لشعر صحي

3. تقوية الأظافر:

يمكن استخدام زيت الزيتون لتقوية الأظافر الهشة ومنع تكسرها. كما يعمل على ترطيب الجلد المحيط بالأظافر، مما يعزز صحتها ومظهرها.

ثالثًا: فوائد زيت الزيتون في التغذية والوقاية



1. المساهمة في ضبط الوزن:

على الرغم من أن زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أن الدهون الصحية الموجودة فيه تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يساهم في ضبط الوزن أو حتى فقدانه إذا استُخدم باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

2. دعم صحة العظام:

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون له دور في الحفاظ على كثافة العظام، خاصة لدى النساء في سن اليأس، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم:

تناول زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم جدًا لمرضى السكري أو من لديهم استعداد للإصابة به.

رابعًا: كيفية استخدام زيت الزيتون بشكل صحيح



في الطهي: يمكن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز في السلطات والأطباق الباردة. ومن الأفضل تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة لأنه قد يفقد بعضًا من قيمته الغذائية.

في التجميل: يستخدم مباشرة على البشرة أو الشعر كقناع أو مرطب.

في الصحة العامة: يُنصح بتناول ملعقة صغيرة إلى ملعقتين يوميًا من زيت الزيتون البكر لتعزيز الصحة العامة، لكن دائمًا ضمن حدود السعرات الحرارية المسموحة يوميًا.

خامسًا: نصائح عند شراء زيت الزيتون

احرص على شراء زيت الزيتون البكر الممتاز لأنه الأقل تعرضًا للمعالجة الصناعية ويحتفظ بأكبر قدر من مضادات الأكسدة.

يُفضل شراء الزيت المعبأ في زجاجات داكنة لحمايته من الضوء الذي قد يفسده.

يجب تخزينه في مكان بارد ومظلم للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة.

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