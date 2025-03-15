السبت 15 مارس 2025
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رياضة

قمصان يقود مران الأهلي اليوم في التتش لهذا السبب

سامي قمصان مدرب الأهلي
سامي قمصان مدرب الأهلي

 تقرر أن يقود سامي قمصان مدرب النادي الأهلي تدريبات الفريق اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى ظل غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي غادر إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

 

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد انتهاء معسكر مباراة القمة أمام الزمالك والتى اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب رفضه إقامتها بحكام محليين.

 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني المنتظر مواجهته يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

كما وضع  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة في ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفي حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة أخبار الأهلي رياضة

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