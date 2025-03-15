السبت 15 مارس 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

يستضيف فريق التعاون اليوم السبت،  نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والتعاون  


وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال ضد التعاون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

 

تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون اليوم


وفيما يلى،  تشكيل الهلال السعودي اليوم المتوقع أمام التعاون فى دوري روشن:

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: اليامي، خليفة الدوسري، الحربي، لودي.
خط الوسط: روبن نيفيز، سالم الدوسري، محمد كنو.
خط الهجوم: سيزار، ليوناردو، مالكوم.

 


ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر و3 نقاط عن القادسية الذي يحتل المركز الثالث، بينما يتواجد التعاون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على تراكتور الإيراني بركلات الترجيح. 

ويسعى الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، في محاولة للحفاظ على مركزه الحالي.

من جهة أخرى، يركز الهلال على كيفية تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة في ظل تذبذب نتائج الاتحاد المتصدر، على أمل استعادة الصدارة في الجولات القادمة.

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