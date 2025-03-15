رابطة الأندية تعلن اليوم عقوبات مباراة القمة على الأهلي

تعلن رابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، عقوبات مباراة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان محددا لها الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.

وتواجد فريق الزمالك في الملعب وكذلك طاقم الحكام بقيادة محمود بسيوني، الذي انتظر 15 دقيقة قبل إطلاق صافرته معلنا انتهاء اللقاء في ظل انسحاب الاهلي عن الحضور.

وتنص لائحة رابطة الأندية على أنه في حالة الانسحاب من مباراة واحدة بالدوري، تكون العقوبات كالتالى:

اعتبار الفريق المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2/0.

- خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

رد نادي الزمالك

فيما أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة قام بإلغاء المباراة رسميًّا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

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