مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر، تقام مساء اليوم السبت المواجهات المباريات الأربع بدور الثمانية في كأس مصر في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سموحة - 9:30 مساءً - أون تايم سبورت 1

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة - 9:30 مساءً

بيراميدز ضد إنبي - 9:30 مساءً - أون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 9:30 مساءً

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك ضد سموحة مع الفائز من مباراة سيراميكا ضد الجونة، فيما يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز ضد إنبي مع الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي.

حكام مباريات ربع نهائي النسخة 93 لكأس مصر

الزمالك × سموحة: الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف ومصطفى عطية (مساعدين)، جلال أحمد (حكمًا رابعًا)، الدولي وائل فرحان ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو)، عبد الحميد رضوان (مقيمًا للحكام)، محمد عبد القادر (مراقبًا للمباراة).

- بيراميدز × إنبي: محمد سلامة (حكمًا للساحة)، وائل شعبان وأحمد زيدان (مساعدين)، إبراهيم محمد (حكمًا رابعًا)، محمد علاء هاشم ورجب حمد (تقنية الفيديو)، صلاح عبد العظيم (مقيمًا للحكام)، حمدي حافظ (مراقبًا للمباراة).

- سيراميكا كليوباترا × الجونة: طارق مجدي (حكمًا للساحة)، الدوليان سمير جمال ومحمد مجدي سليمان (مساعدين)، محمود رشدي (حكمًا رابعًا)، محمد عادي وشريف عبد الله (تقنية الفيديو)، محمد عبد الهادي (مقيمًا للحكام)، محمد معاطي (مراقبًا للمباراة).

- غزل المحلة × البنك الأهلي: محمد التابعي (حكمًا للساحة)، أسامة محمد ومصطفى حسين (مساعدين)، مصطفى عثمان (حكمًا رابعًا)، مصطفى مدحت وحسني سلطان (تقنية الفيديو)، مصطفى أبو قمر (مقيمًا للحكام)، عبد المنعم بدران (مراقبًا للمباراة).

مباريات ثمن نهائي كأس مصر

وأسدل الستار على مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وتحددت الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي وتأهلت فرق؛ الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وسموحة والبنك الأهلي وإنبي وغزل المحلة.

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 1-0

بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0



جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

وعلي صعيد آخر أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، في نسختها الحالية لموسم 2024 - 2025 وجاءت على النحو التالي:

تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء، على أن تحدد الملاعب وفقا لأطراف المباراتين.

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