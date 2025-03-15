تحقيقات موسعة في حادث قتل ابن العياط بخنجر في الصدر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في طعن شاب بخنجر في الصدر خلال مشاجرة في العياط.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما الجثة من إصابات.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أشارت التحقيقات الى أن الجثة لشاب يدعى علي. م. ع من مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وأنه تشاجر مع صاحب محل بسبب توقفه أمام محله، وتطور الأمر بينهما من مشادة كلامية إلى مشاجرة تدخل فيها الأهالي لفضها حتى أنهاها صاحب المحل بتسديد طعنة من "خنجر" في جسد الشاب المجني عليه، ليسقط غارقا في دمائه.

مصرع شاب في العياط

البداية مديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب مصابا بطعنة في البطن وفارق الحياة متأثرا بإصابته قبل إسعافه، انتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



تم نقل الجثة من المستشفى المركزي إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة المختصة واستجوبت مباحث العياط عددا من الأهالي وشهود العيان الذين قرروا أن المجني عليه حسن الخلق وطيب السمعة في البلدة، وأنه قبل الافطار كان يسلم على أصدقائه ولا يوجد شئ مريب حتى وقعت المشاجرة وتلقى تلك الطعنة التي أزهقت روحه.



ضبطت مباحث الجيزة المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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