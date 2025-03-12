الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الظاهر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الظاهر بحبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الظاهر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته 6 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" – كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشاد المتهم العثور على المضبوطات التي سرقها لدي عميله سيئ النية، واعترف المتهم بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف وبيعها لاشخاص بالتقسيط كما يبيع بعضها لتاجر هواتف محمول مقيم بنفس المنطقة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الظاهر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الظاهر

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