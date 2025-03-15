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أخبار مصر

السياحة تعلن رسميًا موعد تشغيل المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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 أعلنت وزارة السياحة والآثار، وبشكل رسمي تحديد الـ3 من يوليو المقبل موعدًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بكامل تشغيلية بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون والذي ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة لأول مرة منذ اكتشافها في 1922 بالأقصر.

 

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكدت مصادر بـ وزارة السياحة والآثار، أن آخر القطع الأثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الأثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإثراء العرض بمتحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

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