السبت 15 مارس 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في كأس مصر

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي 

خط الدفاع: محمود حمدي الونش وصلاح مصدق وعمر جابر

خط الوسط: محمود بنتايك ودونجا ومحمد شحاتة وعمر جابر وناصر ماهر وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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