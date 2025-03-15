السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج سبائك ذهبية مقلدة بمدينة نصر

تجديد حبس تشكيل عصابي
تجديد حبس تشكيل عصابي

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في ترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.


تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بقيام سيدتين وبرفقتهما سائق بعرض (سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية) مقلدين للبيع.

وبالانتقال والفحص تم ضبط ربتى منزل، وسائق "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (6 سبائك ذهبية "مقلدة" تحمل إحدى العلامات التجارية – 15 غويشة ذهب "مقلدين" – مبلغ مالى).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط (المالك وعاملَين "لاثنين منهم معلومات جنائية").


وعُثر بداخل الورشة على (350 سبيكة نحاس مطلية بالذهب – 300 غلاف أصلى فارغ لسبائك بعلامات تجارية مقلدة – 15 سبيكة مغلفة مقلدة - 100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبى – خامات ومعدات التصنيع).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس عقب طلائها بماء الذهب، واستخدام أغلفة السبائك الأصلية المدون عليها "باركود" وبيعها من خلال المتهمين السابق ضبطهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول أمن القاهرة

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