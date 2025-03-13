الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج سبائك ذهبية مقلدة بمدينة نصر

حبس تشكيل عصابى بتهمة
حبس تشكيل عصابى بتهمة ترويج سبائك ذهبية مقلدة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى تخصص في ترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بقيام سيدتين وبرفقتهما سائق بعرض (سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية) مقلدين للبيع.

وبالانتقال والفحص تم ضبط ربتى منزل، سائق "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (6 سبائك ذهبية "مقلدة" تحمل إحدى العلامات التجارية – 15 غويشة ذهب "مقلدين" – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط (المالك وعاملَين "لاثنين منهم معلومات جنائية").


وعُثر بداخل الورشة على (350 سبيكة نحاس مطلية بالذهب – 300 غلاف أصلى فارغ لسبائك بعلامات تجارية مقلدة – 15 سبيكة مغلفة مقلدة - 100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبى – خامات ومعدات التصنيع).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس عقب طلائها بماء الذهب، واستخدام أغلفة السبائك الأصلية المدون عليها "باركود" وبيعها من خلال المتهمين السابق ضبطهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة

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