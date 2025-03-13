الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق في روض الفرج

حبس
حبس

أمرت نيابة روض الفرج بحبس سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة روض الفرج، مما أدى إلى مصرعه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث روض الفرج اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مصادمة أعلى الطريق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب الطريق بمنطقة روض الفرج دهسته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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