عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أثارت عاصفة مطرية قوية ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا مخاوف خبراء الأرصاد من أن تتسبب في أعاصير ورياح مدمرة أثناء عبورها الولايات المتحدة.

أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث انهيارات طينية

وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث انهيارات طينية اجتاحت جزءا من طريق واحتجزت عدة مركبات في سان جاسينتو بمقاطعة ريفرسايد في كاليفورنيا يوم الخميس.

وقالت إدارة الإطفاء في المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إنقاذ 6 أشخاص على الأقل، وتقييم حالتهم من قبل المسعفين وإطلاق سراحهم.

خطر الانهيارات الطينية سيستمر

ووفقا للإدارة الوطنية للأرصاد الجوية، وصلت سرعة الرياح إلى 136 كيلومترا في الساعة، ما تسبب بإتلاف للمنازل والسيارات، وكذلك اقتلاع العديد من الأشجار في بيكو ريفيرا جنوب شرقي لوس أنجلوس.

وشهدت أجزاء من مقاطعات لوس أنجلوس وفنتورا وأورانج تحذيرات من فيضانات مفاجئة صباح الخميس، لكن الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا خفت بحلول فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أن خطر الانهيارات الطينية سيستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.