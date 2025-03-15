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صور ضحايا أتوبيس مصنع سكر دشنا بعد تصادمه بجرار زراعي

تصادم أتوبيس عمال
تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي، فيتو

حصلت فيتو على صور عمال مصنع سكر دشنا ضحايا حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي في قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع السكر في دشنا مع جرار في قرية العربية التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا من عمال مصنع السكر في دشنا إثر تصادم أتوبيس تابع للمصنع مع جرار في قرية العقبية، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

 

وأسفر الحادث عن مصرع عزت سنوسي، والسيد حنفي، وإصابة حسنى عبد المجيد أحمد 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رأفت عبد العاطي محمد 39 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف أبو الوفا رمضان 46 عامًا، كسور متعددة بالجسم، أحمد عبد اللاه عبد الباقي 46 عامًا،  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبد الحميد أحمد 46 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود ابوالفتوح محمد، 36 عامًا،  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود محمد 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالسلام محمود محمد، 43 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفة محمد ثروت، 25 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، مدحت محمد أحمد،  40 عامًا،  جرح بزاوية الفم.

كما أصيب “ علاء الدين فتحى محمد 23 عامًا،  اشتباه كسر بالركبة اليسرى، حسين محمد عبدالكريم، 35 عاما، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى، أحمد عفت فريج 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عادل هبيل وهيب 40 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى”.

 

وأصيب أيضا “على مسعود على 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هانى عطا الله مهنى 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أبانوب زهير دكسيس 45 عامًا، اشتباه كسر بالفك واشتباه كسر بالحوض ، ومحمود طاهر شعبان، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج”.

وتم نقل الجثتين والمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا

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