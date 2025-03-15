وكيل صحة قنا يطمئن على مصابي حادث أتوبيس عمال مصنع سكر دشنا

تابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الحالات الواردة إلى مستشفى قنا العام جراء وقوع حادث تصادم أتوبيس عمال مصنع السكر مع جرار زراعي على طريق دشنا - قنا الزراعي، والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخصًا ووفاة شخصين.

مستشفى قنا العام

وفور وقوع الحادث وجه وكيل الوزارة بسرعة توجه سيارات الإسعاف ونقل الحالات إلى مستشفى قنا العام.

وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى مستشفى قنا العام، حيث تابع وكيل الوزارة وصول الحالات ودخولهم غرف الكشف والمتابعة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بقنا على جميع الحالات المصابة، موجهًا بتقديم الدعم كامل الدعم الطبي والرعاية اللازمة للحالات بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية الكاملة لحين تعافيهم وخروجهم من المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.