السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة قنا يطمئن على مصابي حادث أتوبيس عمال مصنع سكر دشنا

حادث أتوبيس عمال
حادث أتوبيس عمال مصنع سكر دشنا، فيتو

تابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الحالات الواردة إلى مستشفى قنا العام جراء وقوع حادث تصادم أتوبيس عمال مصنع السكر  مع جرار زراعي على طريق دشنا - قنا الزراعي، والذي أسفر عن إصابة ٢٢ شخصًا ووفاة شخصين.

 

مستشفى قنا العام

وفور وقوع الحادث وجه وكيل الوزارة بسرعة توجه سيارات الإسعاف ونقل الحالات إلى مستشفى قنا العام.

وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى مستشفى قنا العام، حيث تابع وكيل الوزارة وصول الحالات ودخولهم غرف الكشف والمتابعة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بقنا على جميع الحالات المصابة، موجهًا بتقديم الدعم كامل الدعم الطبي والرعاية اللازمة  للحالات بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة تخضع للرعاية الطبية الكاملة لحين تعافيهم وخروجهم من المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد يوسف عبدالخالق صحة قنا قنا العام قنا محافظة قنا مستشفي قنا العام مستشفي قنا وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وكيل صحة قنا

مواد متعلقة

بسبب قطعة أرض، إصابة طالب إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جبال قنا

حريق يلتهم 3 منازل في قنا

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في قنا

إصابة اثنين إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي في قنا

الأكثر قراءة

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

صور ضحايا أتوبيس مصنع سكر دشنا بعد تصادمه بجرار زراعي

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

منوعات

المزيد

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شهر الصيام، ابتهال مميز عن رمضان للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية