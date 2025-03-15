السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مفاجأة قوية في الأخيرة من مسلسل "أثينا"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا اليوم السبت عبر قناة الحياة في تمام الثامنة مساءً.

 

الحلقة 14 من مسلسل أثينا 

 وتبدأ علاقة مروان وداليدا في التقرب بشكل كبير ويقف بجانبها في أزمتها الأخيرة، وهي الفيديوهات التي تم نشرها عبر السوشيال ميديا.

وتقرر إيمان السعداوي "سوسن بدر" منع نادين "ريهام حجاج" من دخول الجامعة نهائيا، وتقوم الدكتورة وفاء "سلوى محمد علي" بإخبار نادين أن الجامعة تجعل مروان يسافر لإسبانيا كمنحة.

ويكشف أدهم "نبيل عيسى" لنادين أسماء الشركات التي قامت والدته سوسن بدر بالمشاركة عليهم من خلال مشاريع التخرج للطلاب.

وتواجه كل من؛ إيمان السعداوي "سوسن بدر" ونادين "ريهام حجاج" وتخبرها نادين أنهم علموا بكل شيء، وأنه سيتم القبض عليها قريبا بتهمة الاستغلال، وسرقة حقوق الآخرين.


ويقوم مروان بمواجهة والدة أنه قام بحبسه والدته وأبعدها عنه، ولكن والده يخبره أن والدته كانت تريد تركهم من أجل رجل آخر.

 

أحداث الحلقة 13 من أثينا 

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل أثينا بظهور سوسن بدر مع دينا أحد أصدقاء مجموعة أثينا، وهما يتحدثان عن مشروع أثينا وأن سوسن بدر هي من قامت برفض المشروع في، كي يتم تطبيقه بعيدا عن الجامعة.

 

ويتحدث كل من؛ داليدا ومروان ويتفقان على أنهم لم يتحدثوا مع برنامج أثينا مرة أخرى، بينما تدخل صديقتهم ياسمين في نوبة اكتئاب بسبب حديثها مع أثينا، وتقرر الانتحار ولكن نادين تلحق بها.

 

وتقرر نادين أن تكشف سر دينا وأنها خضعت لشروط عميدة الجامعة وباعت أصدقاءها من أجل مصلحتها الشخصية، وتحكي دينا لنادين أن إيمان السعدني "سوسن بدر" هي وراء كل هذا وأنها قامت بسرقة مشروع أثينا وتم تطبيقه في شركة خاصة.

ويقوم هشام خطاب ويوسف بالبحث عن كل ما يخص إيمان السعدني "سوسن بدر" وأنها كانت تقوم بسرقة أغلب المشاريع الخاصة بطلاب الأكاديمية وخاصة التي تجدها جيدة.

ويكتشف الدكتور أدهم "نبيل عيسي" أن والدته تقوم بمشاركة بعض الطلاب في مشاريعهم الخاصة التي يقدمونها في مشروع التخرج، ويهددها بأنه سيقوم بفضحها.

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