السبت 15 مارس 2025
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رياضة

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها اليوم السبت، حيث تتصدرها مواجهة الزمالك وسموحة على إستاد القاهرة الدولي.

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويدير مباراة الزمالك وسموحة، التي تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، الحكم أحمد الغندور كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أسامة عبد اللطيف ومصطفى عطية، بينما سيكون الحكم الرابع جلال أحمد.

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز وإنبي

ويدير الحكم محمد سلامة مباراة بيراميدز وإنبي، التي ستقام على إستاد الدفاع الجوي، ويعاونه وائل شعبان وأحمد زيدان، بينما سيكون الحكم الرابع إبراهيم محمد.

ويتولى محمد علاء هاشم مسؤولية تقنية الفيديو، ويساعده رجب حمد.

طاقم حكام مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

وعلى إستاد غزل المحلة، يقود الحكم محمد التابعي مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، ويعاونه الثنائي أسامة محمد ومصطفى حسين، فيما سيكون الحكم الرابع مصطفى عثمان.

وفي غرفة تقنية الفيديو، يتولى مصطفى مدحت القيادة، ويساعده حسني سلطان.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

ويدير الحكم طارق مجدي لقاء سيراميكا كليوباترا والجونة، الذي يُقام على إستاد هيئة قناة السويس، ويعاونه سمير جمال ومحمد مجدي سليمان، بينما سيكون الحكم الرابع محمود رشدي.

وفي غرفة تقنية الفيديو، يتواجد الحكم محمد عادل، ويعاونه شريف عبد الله.

وعادت تقنية الفيديو (VAR) في مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بعد غيابها في الدور الـ32.

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