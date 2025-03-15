السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

حالات ترفع فيها شركات الطيران تذاكر السفر

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
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يرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر وتجبر شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

 

ارتفاع أسعار الدولار

تحريك سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع على التوالي في أسعار تذاكر الطيران التي ترتبط بشكل مباشرة بسعر الدولار المتداول، حيث إن أي زيادة في الدولار تؤثر بشكل مباشر في سعر تذكرة السفر، لأن كل الخدمات التي تقدم للطائرة من وقود وخدمات أرضية وغيرها بالدولار.

 

ارتفاع أسعار التذاكر خلال الموسم 

موسم الحج والعمرة والأعياد والإجازات السنوية والنصف سنوية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار تذاكر الطيران لزيادة الطلب على الحجز، وارتفاع حركة التشغيل على بعض الدول، وبالتالي يتم إحداث زيادات في أسعار التذاكر في إطار تنافسي مع باقي شركات الطيران الأخرى العاملة على نفس الخطوط، وتصل الزيادة إلى 1000 جنيه على أسعار التذاكر لوجهات معينة، وتزيد إلى 15 ألف جنيه في موسم الحج، نظرًا للضغط الشديد في عدد الرحلات الجوية في حالة السفر.

 

تغير أسعار الوقود

وتضطر شركات الطيران إلى زيادة سعر تذكرة السفر في حالة زيادة أسعار الوقود العالمية، حيث إن تحديد سعر التذكرة مرتبط بأسعار الوقود على النطاق العالمي وليس المحلي، وأي زيادة على أسعار الوقود عالميًّا يصحبها زيادة في أسعار تذاكر السفر.

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