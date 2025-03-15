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رياضة

هل تتأثر الملاعب بالمغرب قبل كأس الأمم بعد الأمطار الغزيرة (فيديو)

ملاعب المغرب، فيتو
ملاعب المغرب، فيتو

نفى مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم، ما تردد بشأن تأخر صيانة وإعادة التأهيل التي تشهدها الملاعب المغربية المحددة لاحتضان أمم أفريقيا نهاية العام الحالي وبداية المقبل.

وأفادت تقارير أن الأمطار التي هطلت مؤخرًا على المغرب لم تؤثر بشكل كبير على وتيرة العمل في الملاعب، حيث إن الأشغال الأساسية قد انتهت منذ فترة.

وذكرت التقارير أن العمال يعملون بلا انقطاع، حيث إن الأمطار لا تؤثر في نشاطهم كونها تتحمل الطقس الصعب، مؤكدًا أن باقي الملاعب تشهد رتوشًا بسيطة جدًّا فهي حاليًّا شبه جاهزة، وستجهز في موعدها المحدد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن حالة الأمطار الشديدة التي تتعرض لها دولة المغرب.

 


يذكر أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أكد في مداخلته أمام أعضاء الاتحاد ومسؤولي الأندية بعد انتخابه مجددا بكونجرس الفيفا، أن استادات الكان ستجهز قبل موعدها المحدد بسبعة أشهر، وستسلم مفاتيحها للكونفدرالية الأفريقية، وعدا بأن تكون النسخة الأفضل في تاريخ إفريقيا.

وكان المغرب قد تقدم لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا بتسعة إستادات لاحتضان الكان، ما يؤكد التزام الاتحاد المغربي لكرة القدم بتقديم نسخة استثنائية من البطولة.

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