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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر  محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الأزبكية.


وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 15  فرشا من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الأزبكية، تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية حال تواجده بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهم على 15 فرشا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية الأزبكية

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