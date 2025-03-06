الخميس 06 مارس 2025
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النعماني يلتقي بالطلاب ذوي الهمم بمركز نور البصيرة بجامعة سوهاج

النعماني يلتقي بأبنائه
النعماني يلتقي بأبنائه الطلاب ذوي الهمم بمركز نور البصيرة

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بعددًا من أبنائه الطلاب من ذوي الهمم في لقاء ابوي يسوده الود، وذلك خلال تفقده مركز “نور البصيرة” لذوي الاعاقة، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

 

وخلال اللقاء، أعرب النعماني عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع بينه وبين أبنائه القريبون من قلبه، مؤكدًا حرص الجامعة على خلق وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة تلبي احتياجات احتياجاتهم وطموحاتهم العلمية والعملية وتتيح الفرص المتساوية لهم للمشاركة في جميع جوانب الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أنهم ليسوا فقط نماذج للإصرار والتحدي، بل هم أيضًا شركاء فيما تحققه الجامعة من إنجازات وبناء مستقبل مصر.

 

وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة إلى مقترحاتهم وناقش احتياجاتهم، واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم لتقديم أفضل خدمة لهم، مما لاقى استحسان الطلاب، موضحًا أن الجامعة قامت بتأهيل كلياتها ومرافقها الجامعية لتناسب مع احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات.

 

وأوضح الدكتور عماد الصوينع ان الجامعة توفر عبر مركز “نور البصيرة” الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية أو غيرها، من خلال وسائل تعليمية متطورة، وورش تدريبية، ومبادرات تهدف إلى تسهيل اندماجهم في العملية التعليمية والحياة الجامعية.

 

ومن جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم بهذا اللقاء الأبوي، مثمنين اهتمام الجامعة بقضاياهم وتوفير الوسائل التي تعينهم على التفوق والاندماج في الحياة الجامعية.

 

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