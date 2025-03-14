تناول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددا من القيم والمعاني السامية التي يحملها الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم، في برنامج اللؤلؤ والمرجان، مسلطًا الضوء على مفهوم الجمال الذي تكرر في آياته.

وزير الأوقاف يستعرض قيم الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم

وأوضح وزير الأوقاف أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الجزء إشارات متكررة إلى الجمال في مختلف جوانب الحياة، حتى في أبسط الأمور مثل الأنعام، إذ يقول تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾، مشيرًا إلى أن تربية الوجدان على شهود الجمال في كل شيء تقي الإنسان من القبح في الفكر والسلوك والكلام.

كما استعرض الدكتور أسامة الأزهري مواضع أخرى من الجزء الرابع عشر، ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ﴾، مؤكدًا أن خزائن كل شيء بيد الله وحده، سواء كانت علمًا أو حلمًا أو رزقًا، داعيًا إلى التوجه لله عز وجل في طلبها.

وزير الأوقاف: القرآن يربّي الإنسان على شهود الجمال في كل شيء

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة الأزهري إلى الآيات التي وصفت الصفح الجميل، والصبر الجميل، والهجر الجميل، والسراح الجميل، مبينًا أن هذه القيم تأتي جميعها في سياق النزاع والخصومة، وكأن القرآن الكريم يدعو إلى تغليب الجمال حتى في لحظات الخلاف.

واختتم الوزير الحلقة بالإشارة إلى وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام بـأنه كان أمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى وهبه صفات الكمال التي لا تجتمع إلا في أمة كاملة؛ ما يجعله نموذجًا متفردًا في الإيمان والقيادة.

وأكد الوزير أن التدبر في هذه القيم يسهم في بناء شخصية الإنسان المؤمن، ويؤهله ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، داعيًا إلى أن يستلهم المشاهدون من هذه المعاني ما يعينهم على التحلي بمكارم الأخلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.