علام: دعوة عمومية المحامين لزيادة المعاشات عقب انتخابات الفرعيات

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات عقب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، مشددًا على أنه من حق المحامي الذي أفنى حياته في مهنة المحاماة أن يحصل علي معاش يليق به وبأسرته.

منحة استثنائية للمحامين

قرر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لمستحقي المعاشات.

منحة استثنائية للمحامين

وقال علام: “بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها).

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