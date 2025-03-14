تعرف على مكان تدريبات منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

ينطلق الأحد المقبل معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويقام معسكر منتخب مصر الوطني بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، على أن تقام جميع تدريبات الفريق على الملعب الرئيسي بستاد القاهرة الدولي، حتى موعد السفر إلى المغرب، حيث تقام مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، لتطير بعثة المنتخب إلى هناك مساء يوم 18 مارس الجاري.

استاد القاهرة الدولي، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

يدخل منتخب مصر، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

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