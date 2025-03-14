الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة في طقس اليوم

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرًا حتى التاسعة صباحًا تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى  وسط سيناء الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 14-3-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

وتتأثر البلاد بموجة حارة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينيات بجنوب الصعيد،  وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

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