صراع التتويج والهبوط يشعل البريميرليج.. آرسنال يسعى لاستغلال غياب ليفربول.. والسيتي يصطدم ببرايتون وولفرهامبتون يواجه الأخير

يستمر الصراع في مختلف المراكز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي في غياب المتصدر ليفربول الذي يخوض مباراة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة المحترفة.

مان سيتي ضد برايتون

يستضيف مانشستر سيتي الطامح لاستعادة المركز الرابع، فريق برايتون المتألق في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

بينما يشهد ديربي لندن مواجهة نارية بين آرسنال الثاني وتشيلسي الرابع، في ظل غياب ليفربول المتصدر لارتباطه بنهائي كأس الرابطة.

وحذّر روبن دياش، مدافع سيتي، من مخاطر المزيد من الهزائم بعد خسارة الفريق التاسعة هذا الموسم أمام نوتنجهام فوريست (0-1)، مؤكدًا ضرورة التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي.

وقال: "هدفنا واضح، علينا التحسن وتقديم الأفضل".

ويبتعد سيتي بنقطتين فقط عن تشيلسي الرابع، مع منافسة شرسة من نيوكاسل وبرايتون.



في المقابل، يسعى آرسنال لكسر سلسلة ثلاث مباريات دون فوز عندما يستقبل تشيلسي الأحد. ورغم تراجع حظوظه في المنافسة على اللقب، يتشبث ميكل أرتيتا بالأمل، مستفيدًا من راحة لاعبيه قبل الديربي، بعد فوز كبير على أيندهوفن في دوري الأبطال.

معركة البقاء



وفي معركة البقاء، يواجه ولفرهامبتون السابع عشر متذيل الترتيب ساوثامبتون السبت،

يحل "الذئاب" السبت على متذيل الترتيب ساوثهامبتون، باحثين عن فوز يقربهم أكثر من البقاء.

ويبتعد ولفرهامبتون بفارق 6 نقاط عن آخر المراكز المؤدية للهبوط والذي يحتله راهنا إيبسويتش.

حيث أعرب مدربه فيتور بيريرا عن ثقته بقدرة فريقه على البقاء في البريميرليج، قائلًا: "أنا فخور بروح اللاعبين وواثق بالمستقبل".

ويتطلع آرسنال لتقليص الفارق مع ليفربول، والتمسك بآماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه تشيلسي.

ويخوض آرسنال مواجهة من العيار الثقيل مع ضيفه وجاره تشيلسي، بعد غد الأحد، في مواجهة لندنية ساخنة، ضمن منافسات الجولة 29 للمسابقة.

آرسنال ضد تشيلسي

ويتواجد آرسنال الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004 في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، متأخرًا بفارق 15 نقطة عن ليفربول الذي خاض 29 لقاء.

ويخوض آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب اجتيازه عقبة إيندهوفن الهولندي.



ويأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة.

ويدرك لاعبو آرسنال أن خسارة أي نقطة أخرى في لقاءات الفريق الـ11 الأخيرة بالبطولة، سوف تعني انتهاء حظوظه في الفوز بالبطولة العريقة، وهو ما يصعب من مهمته في المواجهة المقبلة.

وفي المقابل يرغب تشيلسي في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، في ظل سعيه لمواصلة التواجد بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبتعد تشيلسي بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، و3 نقاط أمام برايتون الذي يحتل المركز السابع.

ويسعى تشيلسي لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيق فوزه الثالث تواليًا، لكن الأمر لن يكون بالسهل على الفريق الأزرق، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار بالبطولة على أرسنال منذ 3 أعوام ونصف العام.

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