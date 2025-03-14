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رياضة

صدام تشيلسي وأرسنال يتصدر منافسات الجولة 29 للبريميرليج

آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي

يتطلع آرسنال لتقليص الفارق مع ليفربول، والتمسك بآماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه تشيلسي.

ويخوض آرسنال مواجهة من العيار الثقيل مع ضيفه وجاره تشيلسي، بعد غد الأحد، في مواجهة لندنية ساخنة، ضمن منافسات الجولة 29 للمسابقة.

آرسنال ضد تشيلسي 

ويتواجد آرسنال الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004 في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، متأخرًا بفارق 15 نقطة عن ليفربول الذي خاض 29 لقاء.

ويخوض آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب اجتيازه عقبة إيندهوفن الهولندي.


ويأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة.

ويدرك لاعبو آرسنال أن خسارة أي نقطة أخرى في لقاءات الفريق الـ11 الأخيرة بالبطولة، سوف تعني انتهاء حظوظه في الفوز بالبطولة العريقة، وهو ما يصعب من مهمته في المواجهة المقبلة.

وفي المقابل يرغب تشيلسي في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، في ظل سعيه لمواصلة التواجد بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبتعد تشيلسي بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، و3 نقاط أمام برايتون الذي يحتل المركز السابع.

ويسعى تشيلسي لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيق فوزه الثالث تواليًا، لكن الأمر لن يكون بالسهل على الفريق الأزرق، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار بالبطولة على أرسنال منذ 3 أعوام ونصف العام.

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