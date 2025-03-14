الجمعة 14 مارس 2025
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اقتصاد

الصناعات الهندسية تكرم عددا من أعضائها بحفل الإفطار السنوي

الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية تكرم عددا من أعضائها بحفل الإفطار السنوي

أقامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس حفل إفطار رمضان بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كبير من أعضاء مجلس ادارة الغرفة  ورؤساء الشعب النوعية وعدد من رؤساء الغرف المختلفة ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق.

 

وقامت الغرفة بتكريم عدد من الشركات الأعضاء بالغرفة الذين حققوا طفرة اقتصادية متميزة وتم منح درع الغرفة من خلال محمد المهندس رئيس الغرفة ومحمد العايدي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ووكيل المجلس التصديري للصادرات الهندسية والمهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري.

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غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية حماية المستهلك

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