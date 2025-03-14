الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

خطة محكمة من سوزان نجم الدين للتعرف على قاتل صقر في الحلقة 13 من مسلسل المسار

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

مسلسل المسار، شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "المسار"، محاولة سوزان نجم الدين العودة إلى دبي بسبب صعوبة علاقتها بأبناء زوجها السابق.

الحلقة 13 من مسلسل المسار

ظهرت سوزان برفقة شقيق زوجها التوأم، حيث يظهر اتفاقها مع أخيه على الانتقال للعيش في منزل زوجها الراحل في محاولة للتعرف على قاتل زوجها، مؤكدة أن قاتل زوجها قد يكون أحد أبنائه.

المسلسل يتصاعد في أحداثه، حيث تكشف كل حلقة عن مزيد من الأسرار المرتبطة بالماضي، مما يؤثر على الحاضر. من المتوقع أن تستمر المفاجآت والتوترات الدرامية في الحلقات القادمة، مما سيؤثر على مصير الشخصيات الرئيسية.


المسلسل من بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، ومن إخراج باسم شعبو.

يتابع جمهور مسلسل المسار يوميا عبر عدد من القنوات في المواعيد التالية:

تليفزيون الكويت: الساعة 9:00 مساء.

قناة  atv: الساعة 10:00 مساء.

قناة سما دبي: الساعة 12:00 منتصف الليل.

منصة أوان: تتاح الحلقات إلكترونيا عند منتصف الليل.

 

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