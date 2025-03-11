مسلسلات رمضان 2025، سوزان نجم الدين تنقذ ميراث زوجها في الحلقة 11 من "المسار"

مسلسلات رمضان 2025، في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل المسار، انتقلت سوزان نجم الدين للعيش مع أبناء زوجها الراحل صقر في نفس المنزل.



بدأت سوزان في التقرب من أبناء صقر، وعقد الاتفاقيات معهم لضمان استفادة الجميع من ميراث صقر الذي كان مهددًا بالضياع لولا تدخلها.

أحداث مسلسل المسار

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يتناول صراعًا بين عائلتين على الميراث، لكن بطرح جديد يبتعد عن النمط التقليدي.

بطولة المسلسل: محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب. وهو من إخراج باسم شعبان.



يتابع جمهور مسلسل المسار يوميا عبر عدد من القنوات في المواعيد التالية:

تليفزيون الكويت: الساعة 9:00 مساء.

قناة atv: الساعة 10:00 مساء.

قناة سما دبي: الساعة 12:00 منتصف الليل.

منصة أوان: تتاح الحلقات إلكترونيا عند منتصف الليل.

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