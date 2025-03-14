الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

الوحدات المحلية تواصل حملاتها للقضاء على انتشار الألعاب النارية في سوهاج

ظاهرة انتشار الألعاب
ظاهرة انتشار الألعاب النارية

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بمحافظة سوهاج حملاتها المكثفة، بالتعاون مع التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، لمنع تداول الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، التى أصدرها فى 3 مارس الجاري لجميع الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة انتشار الألعاب النارية فى المدن والقرى سوهاج.

 

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، بنطاق المدينة والقرى التابعة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لترويج مواد مجهولة المصدر، وضبط عدد ١٣٠ علبة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

 

تحرير ١٥ محضر، وضبط ١٩ علبة ألعاب نارية

 

وفي مركز ومدينة البلينا أسفرت الحملات عن تحرير ١٥ محضر، وضبط ١٩ علبة ألعاب نارية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري المتابعة المستمرة للحملات.

 

 ضبط  ٥٠٠٠ قطعة ألعاب نارية

 

وأسفرت الحملات المكبرة بمركز ومدينة ساقلتة عن ضبط أكثر من ٥٠٠٠ قطعة ألعاب نارية، وتحرير ١٤ محضر حيازة ألعاب نارية، بالتعاون مع التموين والرقابة التموينية.

 

ضبط 3 كراتين ألعاب نارية بسوهاج

 

وفي حي غرب سوهاج، تم تحرير ٦ محاضر لحيازة ألعاب نارية، وضبط ٣ كرتونة كبيرة بها كميات من الألعاب النارية والمفرقعات بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بحملات استهدفت مجلس قروى الخيام، والقرى التابعة وقد أسفرت عن تحرير ٧ محاضر وضبط كميات من الألعاب النارية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 وأكد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وقد عبر المواطنون بدائرة المحافظة عن رضاهم عن تلك الحملات التى ساهمت بقوة فى انحسار ظاهرة الألعاب النارية والحد منها بشكل كبير، موجهين الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعنية على جهودهم فى مكافحة هذه الظاهرة.

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