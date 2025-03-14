الجمعة 14 مارس 2025
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تحرير 79 محضر تموين متنوعا خلال حملات مكبرة في سوهاج

تحرير 79 محضر تموين
تحرير 79 محضر تموين متنوعا خلال حملات مكبرة

 قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، والأجهزة الرقابية المختلفة بالمحافظة، بحملات تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 79 محضر تموين متنوعا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات التموينية والمرور الدوري، والمفاجئ وتشديد الرقابة على الأسواق، والمخابز، والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار.

تحرير عدد 25 محضرا بساقلتة

 

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملات تموينية، أسفرت عن تحرير عدد 25 محضرا متنوعا منها "عدد 4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدد 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، وعدد 2 محضر عدم نظافة، وعدد 6 محاضر سجل تجاري، و2 محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم إعلان عن أسعار زيوت السيارات، و5 محاضر نقص وزن"، كما تم إعدام كميات من الملح، ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على محطات المواد البترولية.

 

 تحرير عدد 19 محضرا منها فى دالسلام

 

وفي مركز ومدينة دار السلام، تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 19 محضرا منها عدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، و9 محاضر نقص وزن، وعدد 3 محاضر سجل تجاري.

 

كما تم القيام بحملات تموينية مكبرة بمركز ومدينة المراغة، استهدفت مجلس قروي بناويط، بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٦ محاضر جنحة عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تحرير 3 محاضر منها " محضر نقص وزن فى المنشاة

 

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالتعاون مع التموين، حملة مكبرة استهدفت المرور على المخابز البلدية بقرية العسيرات، وأسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر منها "محضر نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود ميزان".

وفي مركز ومدينة سوهاج تم القيام بحملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا منها " عدد 2 محضر توقف عن العمل، ومحضر تصرف في عدد 3 شيكارة دقيق، وعدد 4 محاضر مواصفات غير مطابقة، و5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و2 محضر عدم نظافة، و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف".

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع التموين بحملات على المخابز والأسواق، استهدفت مجلس قروي أولاد عليو، وأسفرت عن تحرير عدد ٨ مخالفات منها "عدد ٣ توقف عن الإنتاج، وعدد ٢ غلق بالأقفال الحديدية، وعدد ٣ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل".

 محلات الجزارة، والهايبر ماركت والمطاعم بمدينة سوهاج

ومن جانبها شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة بنطاق مدينة سوهاج على محلات الجزارة، والهايبر ماركت والمطاعم، وقد أسفرت عن ضبط كمية ٤٢٠ كيلو من اللحوم متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على هذه الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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4 محاضر الاجهزة الرقابية التموين ومباحث التموين الطب البيطري اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الوحدات المحلية تكثيف الحملات

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