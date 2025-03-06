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محافظات

القومي للمرأة بسوهاج: تجهيز 1380 وجبة إفطار خلال شهر رمضان

تجهيز 1380 وجبة إفطار،
تجهيز 1380 وجبة إفطار، فيتو

 قالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج إن سيدات  قاموا بتجهيز 1380 وجبة إفطار يوميا خلال شهر رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى بسوهاج أى بواقع كل اليوم 230 وجبة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

بينما تواصل لليوم السادس على التوالي مطبخ المصرية بفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج يعد ٢٣٠ وجبة إفطار صائم وتوزعها اليوم في قرية اولاد سلامة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

وأضافت سحر فى تصريحاتها أن توزيع وجبات إفطار ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس القومى بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، فى جميع محافظات الجمهورية.

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