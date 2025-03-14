بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للحديث عن لقاء سموحة المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

البرتغالي جوزيه بيسيرو

وأكد المدير الفني صعوبة مواجهة فريقه المُقبلة أمام سموحة في بطولة كأس مصر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "نسعى لتحقيق لقب كأس مصر، ونحارب لحصد كافة البطولات التي نشارك فيها".

وتابع بيسيرو: "لا بد أن نكون في أفضل حالاتنا الفنية، وأن يكون هناك تركيز كامل من الجهاز فني واللاعبين، لا سيما وأن مباريات الكأس بمثابة مباراة الفرصة الواحدة".

وشدد المدير الفني على قوة فريق سموحة وامتلاكه الإمكانيات والقدرات الفنية، مؤكدًا احترامه الكامل للمنافس قبل مواجهة الغد.

وأضاف بيسيرو:" نتحدث جميعًا جهاز فني ولاعبين قبل المباراة، ولكن الـ90 دقيقة دائمًا هي الفيصل، والمباريات تُكسب داخل الملعب وليس خارجها".

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه، رغم أن عدم خوض المباراة يمنح لاعبي فريقي فرصة أكبر للحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف: "لا أريد الحديث كثيرًا عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا:" قد ألجأ في بعض الأوقات للتدوير بين اللاعبين، ولكن هذا لا يعتمد على كون المباراة في بطولة الدوري أو الكأس، لأن هدفي دائمًا هو الدفع بأفضل 11 لاعبًا من حيث الجاهزية لاسيما وأن الفريق يضم عناصر أكثر بكثير مميزين من الناحية الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة غدًا السبت في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة غدا السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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