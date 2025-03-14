الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف على أولوية المرور بالوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بمنطقة الوراق، بسبب خلاف على أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق


كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بعد تبادل الاعتداء.

 

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.
 

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الوراق نيابة الجيزة أمن الجيزة

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