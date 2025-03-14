موقف فينيسيوس من المشاركة أمام فياريال بالدوري الإسباني

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وحسم المدرب كارلو أنشيلوتي موقف فينيسيوس من المشاركة غدًا ضد فياريال.

وقال أنشيلوتي: ‏لقد أعطيناه يومًا إضافيًا من الراحة، لأنه كان لا يزال متعبًا جدًا.

وتابع: "غدًا سيكون جاهزًا ومتاحًا للعب ليس لديه أي مشاكل على الإطلاق، فقط يشعر ببعض الإرهاق”.

ويلتقي فياريال وريال مدريد في السابعة والنصف من مساء غدا السبت على ملعب «لا سيراميكا» ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، آرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، أجري مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، إلى جانب مرحلتي ربع ونصف النهائي.



وأسفرت القرعة عن مباراة قوية بين فريقي ريال مدريد وآرسنال، في دور الـ8 من البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل على ملعب "الإمارات".

فيما تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وأرسنال مساء يوم الأربعاء 16 أبريل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتأهل آرسنال إلى منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الفوز على آيندهوفن بنتيجة 9/3 في مجموع المباراتين.



بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في ركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التساوي في مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الفائز من مواجهة ريال مدريد وآرسنال، سيلاقي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في الدور نصف النهائي.

وأسدل الستار على مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بعدما أقيمت مواجهات إياب دور الـ 16 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هي ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، فيما ودع ليفربول متصدر جدول المسابقة في مرحلة المجموعات أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

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