إصابة اثنين إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي في قنا

أصيب اثنان، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي في قرية بركة مركز نجع حماديشمال قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بركة في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من حسن.ع.ح، يبلغ من العمر 32 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود.ه.ش، يبلغ من العمر 23 عامًا، واشتباه كسر بالساق اليمنى إثر حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي في قرية بركة مركز نجع حمادي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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