معرض فيصل للكتاب يحتفي باليوم العالمي للمرأة الليلة

يشهد معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء اليوم الجمعة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقام على هامش المعرض.

احتفالية اليوم العالمي للمرأة

وتعقد في التاسعة ونصف مساء، ندوة بعنوان «احتفالية اليوم العالمي للمرأة»، تشارك فيها، الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس المنظمة العربية للحوار، والدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، والكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، وتدير الندوة سهام عبد الحميد.

معرض فيصل الرمضاني للكتاب

ويشهد المعرض مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المختلفة التي تقدم للأطفال وجمهور المعرض بشكل عام.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بأرض هيئة الكتاب بمنطقة الطالبية بشارع فيصل، بالتعاون مع محافظة الجيزة.

يُعد معرض فيصل من الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويًا خلال الشهر الكريم، لما يمثله من فرصة متميزة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي بين المواطنين

ويقدم المعرض خصم 50% على إصدارات وزارة الثقافة المشاركة بالمعرض، في إطار جهود الوزارة لدعم القراءة وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات المختلفة، وسور الأزبكية.

ويصاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يُقام على هامشه طوال أيامه عقب الإفطار، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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