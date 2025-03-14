لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على استقبال ياسين وليد أحد مشجعي النادي من ذوي الهمم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والتقط معه الصور التذكارية أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء التاريخي داخل المبنى الاجتماعي.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني المنتظر مواجهته يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

كما وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة في ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفي حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين الذين ينتظرون انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.