إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بنقادة في قنا

أصيب شاب، اليوم الخميس، بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية البحري قمولا بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري بقرية البحري قمولا بمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية البحري قامولا بمركز نقادة، وجرى نقله إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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