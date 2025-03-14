الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

كولر يطلب تقريرا شاملا عن الهلال السوداني استعدادا لمواجهة دوري الأبطال

كولر
كولر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني المنتظر مواجهته يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا والمحدد له على ستاد القاهرة الدولي.

كما وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة في ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفى حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين الذين ينتظرون انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

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