موعد مباراة ضمك والعروبة بالدوري السعودي

يلتقي فريق ضمك، الذي يضم فى صفوفه الدولي المصري طارق حامد، أمام نظيره العروبة مساء اليوم، الاثنين، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

موعد مباراة ضمك والعروبة

وتقام المباراة بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بمدينة خميس مشيط، في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

ترتيب ضمك والعروبة بالدوري السعودي

ويحتل ضمك المركز الثاني عشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 21 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، 6 تعادلات، و9 هزائم.

في المقابل، يحتل العروبة المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من نفس عدد المباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، 2 تعادل، و13 هزيمة.

المواجهات السابقة بين الفريقين



والتقى الفريقان في 9 مناسبات سابقة، حيث فاز ضمك في 4 مباريات، بينما فاز العروبة في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين.

موقف طارق حامد من المشاركة

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع فريقه ضمك في مباريات السابقة بالدوري السعودي، بسبب الإصابة.

وخاص طارق حامد مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب طارق حامد خلال مران فريقه ضمك عقب الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، وغاب عن 18 مباراة حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى مباراة الكأس أمام النجمة.

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