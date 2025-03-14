الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

مصرع عامل فى انهيار منزل بالمراغة في سوهاج (صور)

جانب من المنزل المنهار
جانب من المنزل المنهار

شهدت مدينة المراغة بسوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والأسمنت بسبب  الانهيار قدم المنزل وتهالكه ونتج عن مصرع عامل نجل قاطنى المنزل وتم نقل جثة الى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل فى انهيار منزل بالمراغة بسوهاج 

كانت محافظة سوهاج تلقت إخطارا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والأسمنت ملك ورثة إبراهيم حافظ، وتم انتشال جثة من تحت الأنقاض ويدعى وليد ابراهيم حافظ 45 عاما عامل وتم نقله بسيارة إسعاف المراغة لمستشفى طهطا العام ووضعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

 

على الفور انتقل فريق إلى موقع الحادث من الحماية المدنية وقوات الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية ورفع الأنقاض بواسطة معدات الوحدة المحلية وتم فتح الشارع من مخلفات الانهيار وتم فصل المرافق مياه وكهرباء منذ بداية الانهيار بالمنزل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة. 

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