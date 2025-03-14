الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

حجز تذاكر قطارات وقفة عيد الفطر غدا

قطار
قطار
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تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية بدءا من غد السبت، تذاكر يوم وقفة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء. 

مواعيد قطارات العيد 

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلي اعتبارا من:

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس.

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس.

- يتم الحجز يوم الأحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الأحد الموافق 30 مارس.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي تسهيلا على المسافرين، وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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