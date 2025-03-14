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أخبار مصر

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

حريق المعامل المركزية
حريق المعامل المركزية

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الخدمات التي تقدمها المعامل المركزية للمواطنين لن تتأثر بالحريق الذي نشب فجر اليوم الجمعة بجوار المعامل المركزية. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن المعامل المركزية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين غدا السبت، مشيرا إلى أن الأجهزة الطبية داخل المعامل المركزية لم تتأثر بالحريق. 

إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي حدوث إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف  إثر الحريق الذي اشتعل بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإداري لإدارة  التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن النيران انتقلت للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية  والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

وزير الصحة والسكان يتابع تداعيات الحريق بشكل مباشر

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع تداعيات الحريق بشكل مباشر ولحظي، مؤكدا الدفع بعشرة سيارات إسعاف لموقع الحادث.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حريق معامل وزارة الصحة

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق معامل وزارة الصحة بوسط البلد

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، دون وقوع أي وفيات.

 

وتوفر المعامل المركزية بوزارة الصحة خدمات متعددة للمواطنين وهي المعمل المرجعى لوزارة الصحة ولها معامل إقليمية بكل المحافظات، وتقدم المعامل المركزية عدة خدمات منها إجراء التحاليل الطبية بجميع أنواعها التي تجري في المعامل الخاصة. 

كما تجري تحاليل المياه والأغذية والرقابة عليها لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحاليل السفر للخارج.

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