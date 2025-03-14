حصان ينهي حياة طالبة في طهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا بسوهاج واقعة مأساوية عقب قيام حصان بعقر طالبة في طهطا بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثة الى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

الحصان ينهي حياة طالبة بمدينة طهطا بسوهاج

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج تلقت بلاغًا من قسم شرطة طهطا تفيد بعقر حصان الطالبة آية م 18 عامًا وتقيم بندر طهطا وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إخطار مديرية الطب البيطري بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتصرف.

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