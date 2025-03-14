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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة،
مسلسل شباب امرأة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق،  يوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري على قناة cbc في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الساعة 11 مساء.

 

وتشهد أحداث مسلسل شباب امرأة بعض التغييرات على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث توجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتها عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

 

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنانة تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

 

وتواصل غادة عبد الرازق التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر، الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

 مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

 

فيلم شباب امرأة

 فيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبو سيف.

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